Ирина Винер: «Солдатова страдала, но мы нашли ей клинику, где ей помогают»

9 Апр 2020 2020-04-09T13:11:02+03:00

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике считает, перенос Олимпиады на 2021 год может пойти на пользу спортсменке

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала в эфире радио «Комсомольская правда», какие проблемы были у спортсменки Александры Солдатовой. И дала понять, что перенос Олимпийский игр на 2021 год может пойти на пользу спортсменке.

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«Как и у многих наших больших спортсменок, у Солдатовой были проблемы с питанием, – рассказала Винер kp.ru. - Природа. Есть такой слово – генетика. Сложно бороться с той конституцией, которая заложена в генах. Она одно время стала прибавлять в весе и очень переживала от этого, страдала, худела, появились травмы. Все это психология, конечно. Много было назначено лечений, много было клиник, но сейчас мы нашли серьезную клинику и врача, который ей помогает. Но, как ни парадоксально, нынешняя ситуация, то, что Олимпиада отложена на год, может быть на руку этой девочке».

Винер отметила, что Солдатова выходит в форму. «Она выступала на чемпионате России, и зал был восхищен ее выступлением под музыку «Мама». Мы очень много работали над этим выступлением в свое время, создавали образ, я объясняла ей, и было нелегко. Но упражнение получилось восхитительно», - заявила заслуженный тренер России.

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ИСТОЧНИК KP.RU