2020-04-09T12:49:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Специалисты рассказали, на кого лучше учиться во время самоизоляции

В период самоизоляции особую актуальность приобрели перспективные «профессии будущего»
Ксения АНУФРИЕВА
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Роскачество исследовало самые лучшие возможности для заработка в интернете в режиме удаленной работы в период самоизоляции из-за коронавируса.Роскачество исследовало самые лучшие возможности для заработка в интернете в режиме удаленной работы в период самоизоляции из-за коронавируса.Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
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Роскачество исследовало самые лучшие возможности для заработка в интернете в режиме удаленной работы в период самоизоляции из-за коронавируса. Специалисты ведомства советуют жителям страны обучаться «профессиям будущего» и современным технологиям.

- Период карантина нужно рассматривать как время возможностей для обучения современным технологиям и новым профессиям. Даже в режиме удаленной занятости дома можно зарабатывать, если обучить профессиям будущего - от покупки продуктов до ведения сложных рабочих процессов. Сегодня «люди онлайна» - блогеры, таргетологи, SMM-менеджеры и web-дизайнеры - не сидят без дела, а продолжают работать и зарабатывать, - приводятся в сообщении Роскачества слова замглавы ведомства Ильи Лоевского.

Таргетолог

Первой из рекомендованных ведомством профессий является таргетолог – специалист, занимающийся настройкой рекламы для того, чтобы она достигла своей целевой аудитории. Таргетологи настраивают и корректируют рекламу организацией в своциальных сетях и пишут продающие тексты, задают параметры необходимой аудитории и определяют потенциальных покупателей или клиентов.

SMM-специалист. Работа в социальных сетях

Специалисты отметили, что SMM-специалист является относительно новой, но очень перспективной профессией. Он занимается продвижение организацией, брендов или продукции на просторах социальных сетей, развивает аккаунты в интернете, составляет контент-план, оформляют ленту и публикации, а также заключает договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с другими аккаунтами и сообществами. Для того, чтобы освоить профессию SMM-специалиста нужно просто грамотно и увлекательно писать, делать или искать качественные и привлекающие внимание фотография и разбираться в сфере рекламы.

Web-дизайнер

Представители данной профессии будущего разрабатывают и настраивают сайты, интернет-порталы и онлайн-магазины, создают красивый дизайны для страниц в сети. Web-дизайнер начинает с разработки простых одностраничных сайтов и, если он настроен на развитие, переходит к более сложным проектам, удовлетворяя потребности заказчиков. Обучиться такому мастерству можно с помощью онлайн-уроков.

Копирайтеры

Копирайтеры занимаются написанием текстов, постов, блогов, статей и иных материалов. Все что нужно: иметь грамотную письменную речь, быстро печатать и находить нужные темы или иметь огромное желание научиться этому с нуля. В сети можно найти множество курсов для новичков-копирайтеров, в которых «по полочкам» разложено, как искать заказчиков, сколько денег брать за статью и как писать тексты. Специалисты в этом деле всегда востребованы на бирже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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