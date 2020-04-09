2020-04-09T20:03:31+03:00
Общество

Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь от кабмина

В МИД обработали более 24 тысяч обращений российских граждан, испытывающих сложности с возвращением
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Мария Захарова.Мария Захарова.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Около 4 тысяч россиян за рубежом получили материальную помощь от правительства. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она пояснила, что граждане России будут получать материальную помощь на ежедневной основе до момента возвращения на родину или до момента возобновления регулярных рейсов.

Представитель внешнеполитического ведомства заявила, что на данный момент МИД обработал уже более 24 тысяч обращений российских граждан, испытывающих сложности с возвращением. «Мы исходим из того, что к завтрашнему дню будет согласовано порядка от полутора до двух тысяч обращений», - отметила она.

Захарова напомнила, что поддержка составляет 2 400 рублей в день на человека, а также 1 600 рублей в день на ребенка в возрасте до 14 лет. Рассчитывать на такую помощь могут российские граждане, у которых есть обратные билеты на период с 16 марта по 31 мая.

Напомним, на заседании ведомства 2 апреля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит примерно полмиллиарда рублей для помощи российским гражданам, которые не могут вернуться из иностранных государств из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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