Путин освободил от должности замминистра внутренних дел Романова

9 Апр 2020 2020-04-09T21:06:33+03:00

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Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра внутренних дел - начальника следствия министерства генерал-полковника юстиции Александра Романова. Об этом сообщается в тексте президентского указа, опубликованного в четверг, 9 апреля, на официальном интернет - портале правовой информации.

«Освободить генерал-полковника юстиции Романова Александра Владимировича от должности заместителя министра внутренних дел РФ — начальника следственного департамента министерства внутренних дел РФ», - говорится в опубликованном документе.

Причины такого решения не уточняются.

Однако, решение об освобождении от должности было принято на фоне ареста подчиненных Александра Романова - генералов Александра Бирюкова и Александра Краковского по обвинению в коррупции. С ними под арест отправили следователь по особо важным делам Александр Брянцев. По версии следствия, они помогли перевести под домашний арест девелопера Альберта Худояна, обвиняемого в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU