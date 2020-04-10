2020-04-10T01:28:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В столице объединили стационары для больных с коронавирусом и пневмонией

Дополнительные отделения готовятся принимать новых пациентов
Светлана ВОЛКОВА
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Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития правительства Москвы.
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Для больных с коронавирусной инфекцией в столице заново оснащают действующие больницы. Дополнительные места уже появились в 12 городских стационарах. Среди них, например, медицинский комплекс в Коммунарке, инфекционные больницы № 1 и № 2, НИИ имени Склифософского.

Напомним, по данным оперативного штаба, сегодня в Москве диагноз коронавирус официально подтвержден у 6698 человек, из них 270 пациентов выздоровели. От COVID-2019 в столице скончались 38 человек. Столичные власти ожидают пик инфекции в ближайшие недели.Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «Комсомольской правде» объяснила, сколько ещё стационаров смогут принять больных в случае ухудшения ситуации.

- В ближайшее время планируется открытие корпуса № 6 городской клинической больницы (ГКБ) имени С. И. Спасокукоцкого, - рассказала Анастасия Ракова. - Сейчас уже завершаются работы по его перепрофилированию для госпитализации пациентов с коронавирусом. При необходимости еще ряд корпусов городских стационаров будет готов принять пациентов с коронавирусной инфекцией. И, конечно, в поселении Вороновское (ТиНАО) в кратчайшие сроки будет завершено строительство новой суперсовременной инфекционной больницы на 500 коек.

По её словам, почти половина коек в медцентре в Вороновском будут реанимационными, а значит больница сможет справиться даже с тяжелыми случаями заражения.

Ракова также отметила, что одним из последних решений властей стало объединение стационаров для лечения больных с коронавирусом и стационаров для пациентов с пневмонией. По такому принципу уже начала работать городская клиническая больница №52.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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