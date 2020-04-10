Столичные власти напомнили причины, по которым разрешается нарушить самоизоляцию

10 Апр 2020 2020-04-10T01:46:07+03:00

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Москвичи остаются дома из-за коронавируса. С 30 марта жители независимо от возраста не должны выходить из своих квартир или других мест проживания. Но можно, например, вынести мусор или погулять с собакой. Впрочем многих интересует, в каких ещё ситуациях разрешается нарушить самоизоляцию как водителям, так и пешеходам.

- Граждане имеют право покидать свой дом только в определенных случаях, - сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова в интервью «Комсомольской правде». - Во время самоизоляции можно сходить в ближайший продуктовый магазин, выгулять собаку в пределах 100 метров от дома, сходить в ближайшую аптеку, ближайший банк и салон сотовой связи; выкинуть мусор, обратиться за экстренной медицинской помощью или пойти на работу, если вы обязаны на нее ходить.

Ракова также напомнила, что важно соблюдать расстояние в 1,5 метра от других людей на улице и в помещениях. Для водителей действуют свои правила.

- На машине можно ездить по городу для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, - объяснила заммэра. - Также можно ездить работу, если вы обязаны на нее ходить и можно доехать до соседнего гипермаркета на своей машине или такси. Выезжать из столицы и въезжать в нее разрешается.

Напомним, нарушителям самоизоляции по московскому КОАП светит штраф от 4 до 5 тысяч рублей. В то же время в федеральном законе прописан и максимально возможный штраф в сумме от 15 до 40 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU