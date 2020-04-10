2020-04-10T02:39:14+03:00
В мире

Массовая безработица в США спровоцировала рост желающих служить в армии

Предварительный отбор кандидатов ведется по Интернету
Алексей ОСИПОВ
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Фото: www.dvidshub.netФото: www.dvidshub.net
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Рекордная безработица, вызванная, в первую очередь, эпидемией COVID-19, спровоцировала рекордный рост обращений о приеме на службу в американскую армию.

Воинская повинность была отменена в США в 1973 году. С тех пор набор осуществляется исключительно на контрактной основе. Но при этом в Америке существует постоянный воинский учет, который обязателен для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Те, кто не состоит на таком учете, могут быть оштрафованы на сумму в 250 тыс. долларов, а также лишены ряда льгот.

К подаче заявок на заключение контракта допускаются мужчины и женщины в возрасте 17-24 лет, имеющие, как минимум, полное среднее образование, а также гражданство или вид на жительство в США.

В настоящее время предлагается заключение нескольких типов контрактов – на 2, 3 и 6 лет.

Из-за эпидемии коронавируса прием заявок и прохождение первичных тестов проводятся в онлайн-режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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