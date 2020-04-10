2020-04-10T03:33:10+03:00
В мире

Мексиканская банда на самолете похитила из пустыни золотые слитки

Преступники совершили дерзки налет на золотодобывающую шахту
Антон ФОКИН
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В мексиканском штате Сонора произошло дерзкое ограбление золотодобывающей шахты, в ходе которого были похищены слитки с благородным металлом. Об этом сообщает сайт "Ассошиэтид Пресс".

Налет был совершен группой из пяти человек, которые напали на шахту "Мулатос", когда ее работники готовились к перевозке слитков на самолете. Банда неожиданно атаковала предприятие и повязала охрану и рабочих. Практически в то же время на взлетную полосу сел еще один самолет с сообщниками преступников, куда злоумышленники сразу же погрузили слитки золота и серебра. В течение 10 минут после начала ограбления вся "операция" была завершена, и летательный аппарат бандитов улетел в неизвестном направлении.

Власти сейчас ведут розыск преступников, но пока им не удалось обнаружить даже их самолет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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