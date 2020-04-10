2020-04-10T03:48:06+03:00
В мире

В Мексике в период карантина организуют секс-услуги "на вынос"

Правозащитные организации считают, что речь идет о нелегальном вовлечении женщин в проституцию
Антон ФОКИН
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Мексиканская Национальная комиссия по правам человека потребовала от властей начать расследование в отношении организаций, оказывающих услуги сексуального характера на дому в условиях карантина. Об этом сообщает издание "La Jornada".

С учетом введенных в Мексике мер изоляции все большее распространение получили так называемые услуги интимной направленности "на вынос", по аналогии с обслуживанием в кафе и ресторанах. Речь идет, например, о таких вариантах как "танцы на столах" обнаженных женщин.

Как утверждают в комиссии, подобная практика не только ухудшает эпидемиологическую ситуацию, но нарушает права женщин. При этом многие заведения, называемые "мужские клубы", вовлекают работница в эту деятельность нелегально, включая несовершеннолетних.

ИСТОЧНИК KP.RU

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