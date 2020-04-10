В Мексике в период карантина организуют секс-услуги "на вынос"
Мексиканская Национальная комиссия по правам человека потребовала от властей начать расследование в отношении организаций, оказывающих услуги сексуального характера на дому в условиях карантина. Об этом сообщает издание "La Jornada".
С учетом введенных в Мексике мер изоляции все большее распространение получили так называемые услуги интимной направленности "на вынос", по аналогии с обслуживанием в кафе и ресторанах. Речь идет, например, о таких вариантах как "танцы на столах" обнаженных женщин.
Как утверждают в комиссии, подобная практика не только ухудшает эпидемиологическую ситуацию, но нарушает права женщин. При этом многие заведения, называемые "мужские клубы", вовлекают работница в эту деятельность нелегально, включая несовершеннолетних.
ИСТОЧНИК KP.RU