Российские регионы смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

10 Апр 2020 2020-04-10T06:34:52+03:00

Теперь в некоторых субъектах РФ можно гулять с детьми и даже выходить на пробежки

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Две трети российских регионов, а именно 56 из 85, приняли решение о смягчении мер повышенной самоизоляции.

Так, например, в Хакасии местные власти разрешили гражданам гулять с детьми недалеко от дома, в Удмуртии - совершать пробежки. Это следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.

Из-за пандемии в стране введен ряд мер по недопущению распространения болезни среди населения. Так, все дни до 30 апреля включительно объявлены нерабочими, а список функционирующих предприятий ограничен. Люди должны выходить на улицы только при особой необходимости, например, для выгула домашних питомцев, посещения аптеки или продуктового магазина.

Власти большинства регионов, ослабивших меры по ограничению, расширили список предприятий, которые могут работать. В него вошли службы занятости, нотариальные и страховые компании, а также оптики и химчистки. В других субъектах РФ разрешено работать строительным магазинам, пишет ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU