Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 10 апреля 2020 года увеличилось до 313 человек

10 Апр 2020 2020-04-10T07:12:45+03:00

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 10 апреля 2020 года составило 313 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Уточняется, что за сутки из столичных больниц были выписаны 43 человека. Они прошли лечение и теперь могут оправиться домой, на самоизоляцию. Всего в России число тех, кто преодолел недуг возросло до 698 человек.

В Москве на сегодняшний день медики продолжают делать тысячи тестов в день на выявление коронавируса в организме. За прошлый месяц их число превысило 200 тысяч проб. В целом по стране специалисты проанализировали более 1 миллиона проб.

Как правило, в первую очередь проверяют не только тех, кто самостоятельно обратился за помощью к врачам, но и так называемую группу риска. В нее входят сами врачи, которые находятся на передовой с болезнью, а также все, кто с ними контактировал с инфицированными.

ИСТОЧНИК KP.RU