2020-04-10T07:30:37+03:00
В мире

Объем пассажирских авиаперевозок в США из-за коронавируса близится к рекордно низкой отметке

Эпидемия коронавируса практически парализовала пассажиропоток
Алексей ОСИПОВ
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За последние сутки в аэропортах США были всего 95 000 пассажиров вместо 2 миллионов.За последние сутки в аэропортах США были всего 95 000 пассажиров вместо 2 миллионов.Фото: Алексей ОСИПОВ
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Количество пассажиров, прибегающих в США к передвижению по воздуху, уменьшилась на 96%. Об этом сообщило Transportation Security Agency (TSA) – ведомство, осуществляющее в американских аэропортах досмотр пассажиров.

Так, в прошедшую среду во всех аэропортах США TSA досмотрело 95 тыс. пассажиров. Ровно год назад в этот день в полет отправилось 2.3 млн. человек.

Количество рейсов существенно сокращено, а в тех самолетах, которые все же перевозят пассажиров, на внутренних линиях в среднем сейчас занято 1 кресло из каждых десяти. На международных рейсах этот показатель составляет 1 кресло из каждых пяти.

Авиапарк всех американских авиакомпаний составляет порядка 1800 самолетов, полторы тысячи из которых сейчас не используются.

В начале этого года американские авиаперевозчики осуществляли более 111000 рейсов ежедневно, в последние десять дней – 31000.

ИСТОЧНИК KP.RU

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