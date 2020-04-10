Объем пассажирских авиаперевозок в США из-за коронавируса близится к рекордно низкой отметке
Количество пассажиров, прибегающих в США к передвижению по воздуху, уменьшилась на 96%. Об этом сообщило Transportation Security Agency (TSA) – ведомство, осуществляющее в американских аэропортах досмотр пассажиров.
Так, в прошедшую среду во всех аэропортах США TSA досмотрело 95 тыс. пассажиров. Ровно год назад в этот день в полет отправилось 2.3 млн. человек.
Количество рейсов существенно сокращено, а в тех самолетах, которые все же перевозят пассажиров, на внутренних линиях в среднем сейчас занято 1 кресло из каждых десяти. На международных рейсах этот показатель составляет 1 кресло из каждых пяти.
Авиапарк всех американских авиакомпаний составляет порядка 1800 самолетов, полторы тысячи из которых сейчас не используются.
В начале этого года американские авиаперевозчики осуществляли более 111000 рейсов ежедневно, в последние десять дней – 31000.
ИСТОЧНИК KP.RU
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