Производители виски в США из-за коронавируса переключились на изготовление антисептиков

10 Апр 2020 2020-04-10T07:52:34+03:00

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Большие и малые винокурни, фабрики по производству виски в США переключили часть своих производственных мощностей во время эпидемии коронавируса на производство дезинфицирующих средств для рук, одним из базовых ингредиентов которых является спирт.

Они заверили, что частичное перепрофилирование не создаст дефицита собственно алкоголя – виски, рома, водки – ни для внутреннего, ни для внешнего рынка.

Многие из винокурен разливают антисептики в фирменные 750-миллилитровые бутылки, что не только удобно с точки зрения сохранения прежних способов упаковки и логистики, но и пользуется особым спросом у корпоративных заказчиков – больниц, курьерских фирм, армейских структур, которым нужны большие объемы таких средств. Кроме того, у винокурен также появилась дополнительная возможность для рекламы своей продукции, которую они размещают на емкостях с антисептиками.

По подсчетам американского Совета производителей дистиллированных напитков (DISCUS) одна небольшая винокурня может производить до 7500 литров дезинфицирующих средств для рук в неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU