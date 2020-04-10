205 пациентов с коронавирусом проходят лечение в Коммунарке

10 Апр 2020 2020-04-10T08:48:46+03:00

Главврач клиники Денис Проценко сообщил о ситуации в больнице

Изменить размер текста: A A

В больнице в Коммунарке находятся 462 пациента. Из них у 205 подтверждён диагноз коронавируса. У 444 - пневмония, сообщил главврач больницы Денис Проценко в своём Facebook.

Он также рассказал, что в реанимации находятся 33 пациента, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За последние сутки поступил 101 человек, а выписали 61 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU