205 пациентов с коронавирусом проходят лечение в Коммунарке
Главврач клиники Денис Проценко сообщил о ситуации в больнице
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В больнице в Коммунарке находятся 462 пациента. Из них у 205 подтверждён диагноз коронавируса. У 444 - пневмония, сообщил главврач больницы Денис Проценко в своём Facebook.
Он также рассказал, что в реанимации находятся 33 пациента, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.
За последние сутки поступил 101 человек, а выписали 61 пациента.
ИСТОЧНИК KP.RU