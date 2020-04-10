2020-04-10T08:48:46+03:00
Коронавирус Covid-19

205 пациентов с коронавирусом проходят лечение в Коммунарке

Главврач клиники Денис Проценко сообщил о ситуации в больнице
Ася КУЗНЕЦОВА
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В больнице в Коммунарке находятся 462 пациента. Из них у 205 подтверждён диагноз коронавируса. У 444 - пневмония, сообщил главврач больницы Денис Проценко в своём Facebook.

Он также рассказал, что в реанимации находятся 33 пациента, из них 19 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

За последние сутки поступил 101 человек, а выписали 61 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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