Больше половины электронных писем о коронавирусе содержат шпионские программы

10 Апр 2020 2020-04-10T09:32:57+03:00

Эксперты рассказали о том, как мошенники, используя ситуацию с пандемией, пытаются получить доступ к конфиденциальным данным пользователя

Изменить размер текста: A A

На фоне пандемии коронавируса увеличилось число так называемых фишинговых писем. Это вид мошенничества, при котором интернет-пользователям аферисты отправляют письма, с виду похожие на безопасные. Это могут быть лже-коммерческие или лже информационные сообщения. Но при получении такого письма, пользователь может потерять конфиденциальную информацию - логины, пароли.

Более 65 процентов фишинговых писем о коронавирусе содержат шпионские программы, сказано в отчете международной компании, специализирующейся на предотвращении кибератак, Group-IB, сообщают РИА Новости.

Анализ проведен с 13 февраля по 1 апреля специалисты CERT-GIB, эксперты проверили сотни фишинговых писем. Все они носили якобы информационный характер и были написаны от имени таких крупных организаций, как ВОЗ, ЮНИСЕФ, были в качестве адресатов названия и российских компаний и ведомств.

- Сообщения были перехвачены системой Threat Detection System (TDS),- сообщают эксперты. - Они содержали во вложении различные типы шпионского ПО. Самыми популярными оказались программы-шпионы — 65%, второе место занимают бэкдоры — 31%, на шифровальщики приходится около 4%.

ИСТОЧНИК KP.RU