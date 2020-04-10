Лещенко рассказал про общение с Денисом Проценко

10 Апр 2020 2020-04-10T09:39:16+03:00

Главврач сообщил артисту по телефону, что его воспаление лёгких похоже на коронавирус ещё до результатов анализов

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Певец Лев Лещенко сообщил Радио Комсомольская правда, что после посещения больницы в Коммунарке ему позвонил главврач Денис Проценко и сообщил, что его воспаление лёгких похоже на коронавирус. Тогда они вместе решили, что надо делать тест на COVID-19.

- Если что-то произойдёт, я буду падать на колени, - отметил Лещенко, оценивая риски заразить кого-то из окружающих.

ИСТОЧНИК KP.RU