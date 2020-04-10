Страстная пятница у православных в 2020 году: как следует провести самый строгий день Великого поста

10 Апр 2020 2020-04-10T13:26:38+03:00

Страстной, или Великой, называется пятница последней, шестой недели Великого поста, непосредственно перед Пасхой Фото: Мария ЛЕНЦ

Страстная неделя - это время, когда вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа

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17 апреля настанет Страстная пятница по православному календарю. В этот день следует скорбить по усопшим и вспоминать земные страдания Иисуса Христа. Однако именно для Страстной пятницы не придётся менять главные устои и традиции, поскольку в самый строгий день Великого поста нельзя делать всё то, отчего обществу пришлось отказаться в условиях распространения коронавируса.

Так, в день, который начнёт последнюю неделю перед Великой Пасхой, нельзя посещать праздники, работу и салоны красоты.

Кроме того, в Великую пятницу следует воздержаться от:

1. Приёма пищи до выноса Плащаницы. После 15:00 можно съесть кусочек хлеба и выпить стакан воды.

2. Веселья и смеха. В этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа, смерти Спасителя на кресте и погребении Его тела после распятия.

3. Стирки, уборки и шитья. Все бытовые хлопоты следует отложить на другой день, а для наведения порядка отведён Чистый четверг.

4. Работы в саду и огороде, особенно от вонзания металлических предметов в землю.

5. Употребления алкоголя.

6. Стрижки волос, маникюра и любых косметических процедур.

Из-за пандемии коронавируса Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл 29 марта призвал всех православных молиться дома и воздержаться от посещения церквей и храмов, чтобы уберечь от угрозы заражения как себя, так и окружающих.

- Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословения, воздержаться от посещения храмов, и, если вам кто-то что-то скажет, напомните пример Марии Египетской, - сказал Патриарх Кирилл.

Страстная неделя — это время, когда вспоминается Тайная вечеря, предание на суд, распятие и погребение Иисуса Христа.

Ранее сайт kp.ru публиковал подробный путеводитель о том, что можно и нельзя делать в день скорби траура.

ИСТОЧНИК KP.RU