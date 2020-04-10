В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Для россиян, находящихся на карантине или в режиме изоляции в связи с пандемией коронавируса, разработан специальный рацион. Его составлением занимались специалисты министерства здравоохранения с учетом нынешнего образа жизни людей. Напомним, до 1 мая россияне остаются дома. Работу продолжат только предприятия, которые считаются социально-значимыми.
- Для того, чтобы защититься изнутри, мы должны обеспечить организм полноценным питанием, мы должны обратить внимание на эту стрессовую ситуацию, и, конечно, повысить свой адаптационный потенциал,- объяснил РИА Новости главный главный внештатный диетолог Минздрава России, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Виктор Тутельян.
Советы по изменению питания на период нахождения дома опубликуют в ближайшее время. в целом рекомендации врачей таковы: снизить калорийность блюд, поскольку снижена физическая активность, в меню должны быть традиционные продукты, но больше витаминов.
ИСТОЧНИК KP.RU