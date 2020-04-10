2020-04-10T16:38:20+03:00
Коронавирус Covid-19

"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции

Он напомнил, что сейчас важно соблюдать все рекомендации
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Режиссер Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляцииРежиссер Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляцииФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Известный кинорежиссер Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться и не унывать на карантине.

- Когда наша подводная лодка «Курск» затонула, там нашли записку, которую оставил один из офицеров. Там было написано: «Не надо отчаиваться», - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Шахназаров напомнил, что наши родители пережили гораздо более тяжелые времена. Действительно, сегодняшняя ситуация никак не сравнится с Великой Отечественной войной или восстановлением страны после нее.

- Поэтому всегда надо исходить из ситуации, сравнивая с тем, что было, и окажется, что не так все пессимистично, - добавил Шахназаров.

Он напомнил, что сейчас чрезвычайно важно соблюдать все рекомендации, не выходить без особой необходимости на улицу, а самое главное - набраться терпения.

Напомним, по состоянию на 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки вирусом заразились 1 786 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Друзь возвращается в игру "Что? Где? Когда?" после скандального отстранения
"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Глава Центробанка сообщила об улучшении ситуации на российском финансовом рынке
Роспостребнадзор: около 25% инфицированных коронавирусом не имеют симптомов
Состояние здоровья Бориса Джосона: зараженный коронавирусом премьер "только начал поправляться"
Минздрав: здравоохранение испытывает стресс по средствам защиты и ИВЛ
Путин призвал сохранить лидерство России в космосе
Кремль: в сделке ОПЕК+ нет проигравших, все выиграли
Путин поручил усилить контролю за соблюдением самоизоляции
Королева Елизавета II раздала британцам милостыню по почте из-за коронавируса
Застрявшие в Сеуле россияне рассказали, как живут в аэропорту
В России представили чипы для выявления коронавируса за 15 минут
Мексика согласилась на сокращение добычи нефти после переговоров с США
Правительство готовит второй пакет поддержки малого бизнеса
Врач объяснила связь коронавируса и лишнего веса
Кабмин усиливает поддержку россиян с ипотекой
Олимпиада в Токио может не состояться в 2021 году, если не обуздать пандемию коронавируса
Медведев оценил «сверхоптимистические» прогнозы по пандемии коронавируса
Путин анонсировал новые переговоры по нефти после отказала Мексики от сделки
Цена российской нефти Urals превысила 20 долларов за баррель
В Минздраве разработали "антикоронавирусный" рацион
Путин провел сеанс видеосвязи с экипажем МКС и рассказал о совместных космических проектах с США