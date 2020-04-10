"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции

10 Апр 2020 2020-04-10T16:38:20+03:00

Он напомнил, что сейчас важно соблюдать все рекомендации

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Известный кинорежиссер Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться и не унывать на карантине.

- Когда наша подводная лодка «Курск» затонула, там нашли записку, которую оставил один из офицеров. Там было написано: «Не надо отчаиваться», - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Шахназаров напомнил, что наши родители пережили гораздо более тяжелые времена. Действительно, сегодняшняя ситуация никак не сравнится с Великой Отечественной войной или восстановлением страны после нее.

- Поэтому всегда надо исходить из ситуации, сравнивая с тем, что было, и окажется, что не так все пессимистично, - добавил Шахназаров.

Он напомнил, что сейчас чрезвычайно важно соблюдать все рекомендации, не выходить без особой необходимости на улицу, а самое главное - набраться терпения.

Напомним, по состоянию на 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки вирусом заразились 1 786 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU