"Наши родители пережили гораздо более тяжелые времена": Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться на самоизоляции
Известный кинорежиссер Карен Шахназаров призвал людей не отчаиваться и не унывать на карантине.
- Когда наша подводная лодка «Курск» затонула, там нашли записку, которую оставил один из офицеров. Там было написано: «Не надо отчаиваться», - сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
Шахназаров напомнил, что наши родители пережили гораздо более тяжелые времена. Действительно, сегодняшняя ситуация никак не сравнится с Великой Отечественной войной или восстановлением страны после нее.
- Поэтому всегда надо исходить из ситуации, сравнивая с тем, что было, и окажется, что не так все пессимистично, - добавил Шахназаров.
Он напомнил, что сейчас чрезвычайно важно соблюдать все рекомендации, не выходить без особой необходимости на улицу, а самое главное - набраться терпения.
Напомним, по состоянию на 10 апреля в России зарегистрировано 11 917 случаев заболевания коронавирусом. За последние сутки вирусом заразились 1 786 человек.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»