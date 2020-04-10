Российские военные помогают бороться с коронавирусом в итальянском Бергамо
На авиабазе «Орио-аль-Серио» прошла встреча генерал-майора Сергея Кикотя, возглавляющего группу российских военных специалистов в Италии, с начальником генерального штаба вооружённых сил Итальянской Республики генералом Энцо Вичерелли. Об этом сообщает Минобороны России.
Виччерелли выразил благодарность российским специалистам на помощь в борьбе с коронавирусом в Италии, в частности, в провинции Бергамо.
- Я хочу выразить огромную благодарность российским военным за работу по обеззараживанию и обработку различных учреждений. А также отдельную благодарность – восьми бригадам российских врачей, которые сейчас трудятся совместно с нашими докторами в больницах г. Бергамо, - отметил генерал.
Встреча с НГШ ВС Италии Энцо ВичереллиФото: Минобороны РФ
Российские военные специалисты совместно с итальянскими военным провели полную дезинфекцию пансионатов для пожилых людей в 46 населенных пунктах Ломбардии. Кроме того, было обработано 50 зданий и сооружений, более 300 тыс. квадратных метров внутренних помещений, более 30 тыс. квадратных метров дорог с твёрдым покрытием.
Российские врачи совместно с итальянскими коллегами ведут круглосуточный прием пациентов в полевом госпитале города Бергамо.
Начальник генштаба вооружённых сил Италии поблагодарил российских военных за помощь в борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU
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