Штабы России и Сирии: "США препятствуют спасению беженцев в лагерях"

10 Апр 2020 2020-04-10T17:25:35+03:00

Россия и Сирия реализуют все шаги, чтобы восстановить мирную жизнь в государстве и оказать помощь беженцам в возвращении на родину

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Российская и сирийская стороны последовательно реализуют шаги по восстановлению мирной жизни в государстве и оказанию всесторонней помощи сирийским жителям в возвращении на родину. Об этом сообщается в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов по возвращению беженцев на территорию Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа от 10 апреля.

На родные земли в настоящее время уже вернулись 2 141 456 граждан Сирии, из 1 334 323 перемещались внутри страны, 807 133 являлись беженцами с территории других государств. Сирийские власти продолжают активную работу по адаптации всех возвращающихся людей в обществе, а также прилагают большие усилия, чтобы побороть угрозу распространения коронавируса на территории своей страны.

Для недопущения распространения инфекции в Сирии постоянно проводят дезинфекцию государственных учреждений, общественных мест и улиц городов. До 16 апреля запрещены все культурно-массовые мероприятия и введены карантинные «каникулы» для всех министерств, ведомств и учреждений.

В стране открывают новые медицинские изоляторы для заболевших и отделения реанимации, которые оборудованы аппаратами ИВЛ, выделены средства для поддержки медиков и людей, которые оказывают помощь пострадавшим от пандемии. В подконтрольных Дамаску районах в настоящее время выявлено всего 19 случаев заражения COVID-19.

Правительство Сирии предоставляет специалистам ВОЗ и профильным международным организациям все данные об эпидемиологической обстановке в территория, находящихся под контролем властей. Представители медицинских организаций признали принимаемые против пандемии меры в Сирии эффективными.

- Несмотря на это, США продолжают использовать общемировую проблему для дискредитации правительства Сирии, раскручивая пропагандистскую кампанию о его неспособности противостоять вирусу в стране и ответственности за обострение пандемии, в том числе в лагерях беженцев. Вместе с тем, контроль санитарно-эпидемиологической обстановки на подконтрольных США территориях не осуществляется вообще. Мигранты с зоны «Эт-Танф» заявили, что у оставшихся жителей лагеря «Рукбан» в случае начала эпидемии шансов выжить практически нет, так как медпункты закрыты, нет лекарств и врачей, никто не оказывает помощь, - сообщается в совместном заявлении.

Авторы заявления также указали, что американская стороны не эвакуирует эвакуации жителей лагеря на подконтрольную сирийскому правительству территорию, «прикрываясь фальшивыми «гуманитарными» заявлениями» и «напрасно убеждает другие страны» в необходимости экстренного направления помощи в лагерь беженцев «Рукбан» для «подпитки подконтрольных им боевиков».

- Россия и Сирия призывали к скорейшей эвакуации всех желающих из лагеря «Рукбан» на правительственную территорию, где для них созданы условия для выздоровления и защиты от вируса. Однако ни профильные структуры ООН, ни контролирующая зону «Эт-Танф» американская сторона так и не выполнили взятые на себя обязательства по спасению населения лагеря. Мы считаем верхом лицемерия все требования к сирийским властям со стороны США при сохранении незаконных санкций, которые препятствуют восстановлению сирийского здравоохранения и поставкам лекарств, - сказали в совместном заявлении руководителей межведомственных координационных штабов по возвращению беженцев на территорию Сирии.

Михаил Мизинцев и Хусейн Махлюф также указали на сообщение пресс-службы международной коалиции, возглавляемой США, о поставке крупной партии гуманитарных грузов, предназначенных для подразделений «Сирийских демократических сил», охраняющих центры содержания боевиков ИГИЛ в Сирии.

- Возникает закономерный вопрос, что мешает США оказывать на постоянной основе такую же помощь находящимся в «зоне контроля» своего контингента лагерям, - задали риторический вопрос авторы заявления. По их мнению, «истинными целями американской стороны является желание обеспечить за счет ООН продуктами питания и предметами первой необходимости подконтрольные им группировки боевиков».

ИСТОЧНИК KP.RU