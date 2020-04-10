В Самарской области главврача местной больницы сделали главой района

10 Апр 2020 2020-04-10T20:43:23+03:00

По словам губернатора Дмитрия Азарова, сейчас его компетенции будут особенно востребованы

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В Самарской области главой района назначили главного врача местной больницы. Юрий Горяинов с пятницы, 10 апреля, будет исполняющим обязанности главы Кошкинского района региона. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на оперативном штабе по предотвращению угрозы распространения COVID-19. По словам главы региона, компетенции бывшего главврача сейчас очень пригодятся.

- Сейчас особый период, ваши компетенции как работника здравоохранения будут особо востребованы, - отметил Дмитрий Азаров.

Кроме того, губернатор подчеркнул, что нельзя забрасывать и текущие вопросы, среди которых весенне-полевые работы, благоустройство территорий и т.д. Однако особое внимание стоит уделить все-таки борьбе с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки в Росси зарегистрировали 1786 новых случаев заболевания COVID-19. Два из них – в Самарской области. Всего в 63 регионе 20 больных, у которых подтвердили коронавирус, 14 из них поправились.

ИСТОЧНИК KP.RU