2020-04-11T00:04:23+03:00
Коронавирус Covid-19

В России зарегистрировали тест-систему для определения антител к COVID-19

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре
Юлия КЕКОВА
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В России зарегистрировали тест-систему для определение антител к COVID-19В России зарегистрировали тест-систему для определение антител к COVID-19Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В России зарегистрировали тест-систему для определение в организме наличия антител к коронавирусу. Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Благодаря тесту врачи смогут выяснить, имеет ли человек иммунитет к болезни и определит эффективность разработанных вакцин. По данным ведомства, созданием такой системы анализов занимались специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор".

- Центр Роспотребнадзора зарегистрировал ИФА (на основе иммуноферментного анализа) тест-систему "SARS-CoV-2-ИФА-Вектор" для определения антител к новому коронавирусу, - заявили журналистам в пресс-службе.

Уточняется, что тест-системы уже прошли все необходимые испытания, а теперь на них получено бессрочное регистрационное удостоверение.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России на базе "Вектора" была разработана новая система тестирования на covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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