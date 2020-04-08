Коронавирус в России, последние новости на 8 апреля 2020: COVID-19 выйдет на плато через 10-14 дней

Эпидемия коронавируса в России развивается под одному из самых благоприятных сценариев, заявила глава Федерально медико-биологическом агентства Вероника Скворцова. По ее словам, своевременно предпринятые меры позволили избежать наиболее тяжелого развития событий.

В ФМБА ожидают, что через 10-14 дней ситуация с распространением коронавируса в России выйдет на плато: рост числа заболевших стабилизируется, а еще через некоторое время начнется затухание эпидемии.

Вакцины в ближайшее время ждать не приходится, однако активные работы в этом направлении ведутся и она может появиться к концу года.

Зато уже к концу этой недели появятся "прикроватные" тесты на коронавирус, а в грядущую пятницу продемонстрируют чипы для выявления коронавируса за 15-20 минут.

Боткинская больница - на передовой борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге. Медики из акушерского отделения рассказали "КП", как COVID-19 протекает у беременных женщин и какова вероятность, что вирус передастся младенцу от матери.

Производство медицинских масок в России увеличилось в три раза, однако приобрести их до сих пор проблематично. Разбираемся, когда дефицит этих простейших средств индивидуальной защиты, наконец, покроют.

Число заболевших коронавирусом в России к 8 апреля достигло 7517 человек, зафиксирован 61 смертельный случай, уже более полутысячи пациентов благополучно излечились.