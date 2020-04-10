Коронавирус у тренера "Ливерпуля": что известно о состоянии здоровья Кенни Далглиша
У 69-летнего бывшего футболиста положительный тест на covid-19
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Бывший футболист и тренер команды "Ливерпуль" 69-летний Кенни Далглиш заразился коронавирусом. О положительном результате теста на covid-19 сообщил спортивный клуб.
Болезнь шотландца на данный момент протекает без симптомов, сейчас он находится на самоизоляции вместе со своей семьей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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