Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий назвал запретное для игроков команды слово

11 Апр 2020 2020-04-11T00:29:38+03:00

Слово из четырех букв не нравится ему своей универсальностью

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какое слово для футболистов команды строго запрещено.

Слуцкий сообщил, что запретил своим игрокам называть друг друга братьями. Он не одобряет это понятие из-за универсальности употребления в речи, поясняется в интервью на YouTube-канале «КраСава».

- Да, я им объявил, что именно слово "брат" у нас теперь вне закона, - подтвердил тренер спортсменов.

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ИСТОЧНИК KP.RU