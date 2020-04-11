Тренер "Рубина" Леонид Слуцкий назвал запретное для игроков команды слово
Слово из четырех букв не нравится ему своей универсальностью
Леонид Слуцкий. Фото: Инстаграм
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал, какое слово для футболистов команды строго запрещено.
Слуцкий сообщил, что запретил своим игрокам называть друг друга братьями. Он не одобряет это понятие из-за универсальности употребления в речи, поясняется в интервью на YouTube-канале «КраСава».
- Да, я им объявил, что именно слово "брат" у нас теперь вне закона, - подтвердил тренер спортсменов.
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ИСТОЧНИК KP.RU