2020-04-11T00:56:35+03:00
Общество

Россияне не хотят, чтобы их дети или внуки стали космонавтами

Большинство считает эту профессию невостребованной
Юлия КЕКОВА
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Россияне не хотят, чтобы их дети или внуки стали космонавтамиРоссияне не хотят, чтобы их дети или внуки стали космонавтамиФото: Михаил ФРОЛОВ
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Привлекательность космической отрасли для россиян остается на среднем уровне. В сознании людей сохранились издержки, связанные с работой в данной отрасли, которые зачастую перевешивают востребованность и важность такой работы.

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМ, большая часть участников исследования не хотела бы, чтобы из дети или внуки были космонавтами.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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