11 Апр 2020 2020-04-11T00:56:35+03:00

Россияне не хотят, чтобы их дети или внуки стали космонавтами Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Привлекательность космической отрасли для россиян остается на среднем уровне. В сознании людей сохранились издержки, связанные с работой в данной отрасли, которые зачастую перевешивают востребованность и важность такой работы.

Согласно данным социологического опроса ВЦИОМ, большая часть участников исследования не хотела бы, чтобы из дети или внуки были космонавтами.

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ИСТОЧНИК KP.RU