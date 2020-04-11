Bloomberg сообщил о планах Правительства РФ выделить триллион рублей на поддержку экономики

11 Апр 2020 2020-04-11T01:53:02+03:00

Сообщается, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономическая составляющая России находится не в самом лучшем положении из-за коронавируса

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Российские власти готовят пакет мер для поддержки экономики страны в связи с ситуацией распространения коронавируса.

В качестве нового плана рассматривается вариант выделения выделить порядка триллиона рублей, заявляет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Также сообщается, что окончательное решение по этому вопросу пока не принято, ведется обсуждение.

Предположительно, в случае выделения денежных средства, часть этой суммы распределят на на субсидирование заработной платы работникам, которые находятся на длительных выходных в связи с самоизоляцией до конца апреля.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU