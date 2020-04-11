Число больных коронавирусом в Мексике превысило 3800 человек
От COVID-19 погибло уже 233 жителя страны
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Число инфицированных коронавирусом в Мексике составило 3844 человек, от болезни погибло 233 гражданина страны. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на министерство здравоохранения.
За сутки в латиноамериканском государстве зафиксирован 401 новый случай COVID-19 и 39 смертей от вируса. При этом днем ранее были зафиксированы два факта гибели от болезни беременных женщин.
ИСТОЧНИК KP.RU