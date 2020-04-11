Число больных коронавирусом в Мексике превысило 3800 человек

11 Апр 2020 2020-04-11T04:39:49+03:00

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Число инфицированных коронавирусом в Мексике составило 3844 человек, от болезни погибло 233 гражданина страны. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на министерство здравоохранения.

За сутки в латиноамериканском государстве зафиксирован 401 новый случай COVID-19 и 39 смертей от вируса. При этом днем ранее были зафиксированы два факта гибели от болезни беременных женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU