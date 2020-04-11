Российские ученые доказали эффективность препарата от коронавируса
Лекарственное средство "Мефлохин" полностью блокирует развитие действия вируса
Российские ученые доказали эффективность препарата от коронавирусаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В России специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» против коронавируса.
Сообщается, что лекарственное средство при проведении опытов полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в клетках при концентрации 2 микрограмма на литр.
- Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека, - пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.
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ИСТОЧНИК KP.RU