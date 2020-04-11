Российские ученые доказали эффективность препарата от коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T04:41:36+03:00

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В России специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) доказали противовирусную активность препарата «Мефлохин» против коронавируса.

Сообщается, что лекарственное средство при проведении опытов полностью блокировал развитие цитопатического действия вируса SARS-CoV-2 в клетках при концентрации 2 микрограмма на литр.

- Такая концентрация в плазме крови достигается после приема препарата в терапевтических дозах, разрешенных к применению у человека, - пишут РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФМБА.

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ИСТОЧНИК KP.RU