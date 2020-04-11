11 Апр 2020 2020-04-11T05:00:45+03:00

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В Китае зафиксировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 4 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа инфицированных 42 случая были зафиксированы у лиц, прибывших из-за границы. Кроме того, были выявлены 34 человека, переносивших COVID-19 без симптомов.

Всего в Китае на сегодняшний день коронавирус диагностирован у 81 953 человека, число погибших от болезни составляет 3 339.

ИСТОЧНИК KP.RU