2020-04-11T05:00:45+03:00
В мире

В Китае зафиксировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом

Число погибших от COVID-19 выросло на 3 человека
Антон ФОКИН
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В Китае зафиксировано 46 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 4 больше, чем днем ранее. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на заявление Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Из общего числа инфицированных 42 случая были зафиксированы у лиц, прибывших из-за границы. Кроме того, были выявлены 34 человека, переносивших COVID-19 без симптомов.

Всего в Китае на сегодняшний день коронавирус диагностирован у 81 953 человека, число погибших от болезни составляет 3 339.

ИСТОЧНИК KP.RU

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