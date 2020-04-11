В РПЦ ограничат участие прихожан в пасхальных богослужениях из-за коронавируса

11 Апр 2020 2020-04-11T10:47:12+03:00

В регионах с наиболее неблагополучной эпидемической обстановкой богослужения могут пройти вообще без прихожан

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В 2020 году пасхальные богослужения пройдут при ограниченном участии прихожан. Такое решение в РПЦ приняли в связи с пандемией коронавируса. Верующих просят соблюдать режим изоляции, если такой введен в регионе, и оставаться дома в пасхальную ночь. Для тех, кто все-таки придет в храм, нанесут специальную разметку - это позволит избежать опасного контакта и держать дистанцию друг от друга.

- В таком режиме, очевидно, пасхальные богослужения пройдут во многих городах России. То есть на них будут допущены прихожане, но в ограниченном количестве", - рассказал ТАСС митрополит Иларион.

ИСТОЧНИК KP.RU