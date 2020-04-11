Глава Минздрава считает, что россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции
Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко считает, что россияне не до конца осознали важность режима изоляции.
Наиболее ответственными оказались люди пожилого возраста, они по большей части исправно исполняют предписания и остаются дома. А вот молодежь и люди среднего возраста с большей неохотой отказываются от привычной жизни и контактов.
- Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации, - об этом Михаил Мурашко рассказал в интервью ТАСС.
Поэтому существует несколько прогнозов по дальнейшему развитию ситуации. Один из них предусматривает пик распространения вируса в России летом. Это значит, что ограничительные меры могут продлиться, и чем активнее люди будут распространять вирус, тем больше нагрузка будет на врачей, тем сложнее в итоге кризис от затянувшейся эпидемии.
- К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, коэффициент развития эпидемиологического процесса, тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер,- сказал глава ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU