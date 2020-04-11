2020-04-11T12:02:31+03:00
Общество

Глава Минздрава считает, что россияне не до конца осознали всю важность режима самоизоляции

Михаил Мурашко объяснил - ограничительные меры приняты для того, чтобы не допустить резкого увеличения новых случаев заражения и нагрузки на врачей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Несоблюдение карантина может привести к новым заражениям, а значит, продолжению эпидемииНесоблюдение карантина может привести к новым заражениям, а значит, продолжению эпидемииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко считает, что россияне не до конца осознали важность режима изоляции.

Наиболее ответственными оказались люди пожилого возраста, они по большей части исправно исполняют предписания и остаются дома. А вот молодежь и люди среднего возраста с большей неохотой отказываются от привычной жизни и контактов.

- Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя и, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации, - об этом Михаил Мурашко рассказал в интервью ТАСС.

Поэтому существует несколько прогнозов по дальнейшему развитию ситуации. Один из них предусматривает пик распространения вируса в России летом. Это значит, что ограничительные меры могут продлиться, и чем активнее люди будут распространять вирус, тем больше нагрузка будет на врачей, тем сложнее в итоге кризис от затянувшейся эпидемии.

- К концу недели будет оцениваться эффективность текущих мер, коэффициент развития эпидемиологического процесса, тогда будет в том числе уточняющий дополнительный комплекс мер,- сказал глава ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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