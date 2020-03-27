Министр здравоохранения Михаил Мурашко: Коронавирус внутри страны! Откажитесь от пикников и не пейте чай с бабушкой

С 28 марта начинается нерабочая неделя, которую в народе уже успели назвать «коронавирусными каникулами». Что можно и чего нельзя делать в это время, чтобы не навредить себе, своим близким и другим людям? Об этом на канале "КП" в TikTok рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Михаил Мурашко: Все медицинские работники, независимо от специализации, готовы к встрече с коронавирусом 00:00 00:00

А ВРАЧИ-ТО ЗНАЮТ?

- Михаил Альбертович, сейчас каждый день приходят новые сводки о росте числа заболевших. А знают ли российские врачи разных профилей, как диагностировать и лечить пациентов с коронавирусом? Если я приду с жалобами к лору, кардиологу, допустим, с одышкой, смогут ли они заподозрить у меня COVID-19, принять нужные меры?

- Очень хочется надеяться, что да. За последние две недели была проведена настоящая атака на органы исполнительной власти, на руководителей медицинских организаций, чтобы они с каждым медицинским работником это проработали. Врачей и медсестер обучили диагностике, ведению пациентов с COVID-19, в том числе тактике госпитализации.

Сегодня мы проводили видеоконференцию с губернаторами всех регионов России. Потому что вышла четвертая, обновленная версия методических рекомендаций по лечению таких пациентов. Важно, чтобы с ней познакомился опять же весь состав врачебный и сестринский, фельдшеры сельских районов. Чтобы они точно знали, как поступать с заболевшими.

- В чем отличие новой версии от прежних трех?

- В ней не только зарубежный опыт по диагностике и лечению пациентов с COVID-19. Поскольку в России появились свои больные, российские ученые тоже внесли вклад в выработку стандартов, алгоритмов ведения этих пациентов.

Плюс наши специалисты поработали за рубежом, в частности, в Китае и в Италии. Теперь они могут транслировать свой опыт при оказании помощи в других странах.

«ВЗЯТЬ РЕЖИМ ТИШИНЫ»

- Наступает объявленная президентом нерабочая неделя. Кто-то воспринял ее как дополнительные каникулы, некоторые даже шутят, что это как еще одни новогодние праздники. От каких главных ошибок вы бы предостерегли? Чего ни в коем случае не нужно делать в эти дни?

- В первую очередь неделя дается для того, чтобы минимизировать контакты. Основной путь передачи коронавируса воздушно-капельный, то есть общение между людьми. И если в обычной жизни оно нам доставляет радость, то сейчас точно не добавит здоровья. Не нужно собираться в группы, чтобы вместе проводить время. Это очень важно. Практика закрытия школ на карантин во время эпидемий гриппа показывает: разрыв социальных контактов точно помогает затормозить распространение болезни.

Так что наша задача сейчас – взять режим тишины.

Из-за пандемии коронавируса, российских школьников отправили на домашнее обучение.Фото: Михаил ФРОЛОВ

«УЖЕ ИДУТ ЗАРАЖЕНИЯ ВНУТРИ СТРАНЫ»

- А выехать на природу, на пикник на свежем воздухе можно?

- Если вы отдохнете на свежем воздухе без окружения большого количества людей, то вреда для здоровья не будет. Но сбор шумной компании, подготовка к пикнику, когда нужно заехать в магазины, на автозаправку — все это уже небезопасно.

Если раньше мы говорили, что COVID-19 завозная инфекция, то сегодня уже есть циркуляция внутри страны. И раз появилась эта цепочка, то мы не можем быть уверенными, что среди наших близких и друзей не окажется зараженного человека. В том числе бессимптомного или малосимптомного больного с коронавирусом. Такая ситуация может повлечь за собой неблагоприятные последствия для нас с вами, наших родителей, бабушек, дедушек.

Меры профилактики вирусных инфекций.

НЕ ПЕЙТЕ ЧАЙ С БАБУШКОЙ

- У многих из нас есть родственники старшего возраста. Поскольку появляется свободное время, хочется их навестить. Это не повредит, если соблюдать правила защиты от коронавируса?

- Сейчас не тот случай, когда нужно использовать выходные, чтобы навестить бабушку. Многие молодые люди активно общаются не только в социальных сетях, но и собираясь в компании. Риск передачи вируса при этом повышается. И мы видим тяжелые случаи развития пневмонии из-за коронавируса у людей старшего возраста, имеющих хронические заболевания. Поэтому ваш добрый визит к бабушке может обернуться для нее тяжелым исходом.

Пожилым россиянам в нынешнее время следует находиться дома, стараться не подвергать себя опасности заражения лишний раз.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Лучше звоните. Сегодня старшее поколение также хорошо общается и через всевозможные мобильные приложения. Мои родственники, например, с удовольствием научились пользоваться всеми мобильными приложениями и видеозвонками. Если хотите что-то передать, привезите и оставьте. Но не садитесь пить чай или разговаривать.

ВАЖНО

Коронавирус может передаваться не только при кашле-чихании, но даже при разговоре на близком расстоянии — меньше 2 метров. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минздрава, посвященных COVID-19.

ПОСЛЕ «ЛЕЧЕНИЯ» АЛКОГОЛЕМ ПОПАДАЮТ В РЕАНИМАЦИЮ

- Кроме почтенного возраста и хронических болезней что-то еще может повысить риск тяжело заболеть?

- У молодежи встречаются аутоиммунные заболевания. В частности, ревматоидные артриты. Есть еще ряд других заболеваний, при которых молодым людям приходится принимать иммуносупрессоры. Есть пациенты с иммунодефицитом. Есть те, кто несмотря на молодой возраст имеют хронические заболевания легких, бронхиты и так далее. Все, что я перечислил, повышает риск заболеть тяжелой формой COVID.

На сегодняшний день, 27-е марта, у нас есть 30-ти и 40-летние пациенты, находящиеся в критическом состоянии. Конечно же, риск для молодых меньше, но он точно существует.

При этом есть примеры, когда больные, считая COVID легкой простудой, пытаются «лечиться» алкоголем. Вот такие пациенты в конечном итоге поступают к нам в очень тяжелом состоянии.

И еще заядлые курильщики. В любом случае они имеют поражение легких. В Интернете, соцсетях ходит абсолютно недостоверная информация, якобы курильщики «дезинфицируют» свои дыхательные пути. Это совершенно не так! Друзья, сделайте шаг в пользу здоровой жизни. Сейчас это как никогда актуально.

ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ СОЛНЦЕ

- А баня? Не повредит?

- Если у вас на даче есть баня и по нашей русской традиции вы попаритесь, это очень хорошо (если нет противопоказаний со стороны сердечно-сосудистой системы. - Ред.). Но важно после этого не простыть, не застудиться. Наверное, не стоит сейчас прыгать в холодную воду или обливаться ей.

- А солнечные ванны? Говорят, коронавирус не любит солнце.

- Солнце действительно препятствует распространению коронавируса. Но не при тех температурах, которые у нас сегодня. Вирус оптимально сохраняется при плюс 6 - 8 градусах. А сейчас среднесуточная температура как раз такая. Поэтому пока преждевременно говорить, что природно-климатические факторы у нас способствуют инактивации коронавируса.

Возможно, когда потеплеет до 22 - 25 градусов, ситуация изменится. Но, с другой стороны, если посмотреть на южные регионы Европы… Там и температура значительно выше, чем у нас сегодня, и солнце уже радует весеннее, но тем не менее количество заболевших достаточно высокое.

ВОПРОС В ТЕМУ

Чем заняться в нерабочую неделю?

- Посвятите эту неделю самообразованию, - предлагает Михаил Мурашко. - Сегодня столько возможностей расширить свой кругозор. Посмотреть видеолекции, презентации, почитать. В конце концов, написать что-то самому. Возьмите гитару в руки, напишите песню. Если у вас есть способности и талант, напишите стихи. Мое поколение, во всяком случае, это всегда воспринимало как дар. Почему бы вам не попробовать? Может быть, у нас на этой неделе родится новый Пушкин. Может быть, кто-то попытается конкурировать с Бродским. Сделайте то, что доставит вам удовольствие от реализации собственных талантов.

Возможно, через время вы будете смотреть на собственную картину в рамке на стене и вспоминать эту неделю как редкое время, которое вы смогли посвятить своему творчеству. Главное — соблюдайте правила изоляции, чтобы спасти здоровье и жизни людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769230" frameborder="0"></iframe> Минздрав - «Комсомолке»: Раньше инфекция была завозная, а сейчас коронавирус внутри страны.«Сейчас нужно отказаться от контактов с друзьями. Если раньше мы говорили что инфекция завозная, то сейчас инфекция внутри страны», - сказал министр здравоохранения Михаил Мурашко во время прямого эфира на канале kp.ru в TikTok

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