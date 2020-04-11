В России пройдут первые испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом

11 Апр 2020 2020-04-11T13:46:05+03:00

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В России начнут к борьбе с коронавирусом подключат беспилотники. Первые испытания пройдут на аэродроме Орловка в Тверской области.

С помощью летательных аппаратов можно будет решать сразу несколько задач. Например, с их помощью планирую доставлять грузы, проводить дезинфекцию отдельных объектов и улиц. Звуковые устройства на беспилотником можно использовать для информирования населения. Об этом сообщили в Российской венчурной компании (РВК).

ИСТОЧНИК KP.RU