В России пройдут первые испытания беспилотников для борьбы с коронавирусом
Летательные аппараты смогут доставлять грузы и дезинфицировать улицы
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В России начнут к борьбе с коронавирусом подключат беспилотники. Первые испытания пройдут на аэродроме Орловка в Тверской области.
С помощью летательных аппаратов можно будет решать сразу несколько задач. Например, с их помощью планирую доставлять грузы, проводить дезинфекцию отдельных объектов и улиц. Звуковые устройства на беспилотником можно использовать для информирования населения. Об этом сообщили в Российской венчурной компании (РВК).
ИСТОЧНИК KP.RU