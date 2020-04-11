2020-04-11T19:09:15+03:00
Наука

Росскосмос подготовил техзадание на разработку двух вариантов новых пилотируемых космических кораблей

Госкорпорация создаёт "лёгкую" т "тяжёлую" версии "Орла" для полётов на низкую орбиту и в дальний космос
Ася КУЗНЕЦОВА
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В России разработают два варианта нового пилотируемого корабля «Орел»В России разработают два варианта нового пилотируемого корабля «Орел»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ведущее российское ракетно-космическое предприятие "Энергия" одновременно разрабатывает две версии корабля "Орёл", предназначенного для полётов за пределы геомагнитного пояса земли. Одна из них - тяжёлая для дальнего космоса, а вторая, облегчённая, для полётов на низкую орбиту, сообщил kp.ru глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Лёгкая версия "Орла" будет обеспечена таким же запасом топлива, что и у его тяжёлой версии. Рогозин объяснил это тем, что в случае аварии ракеты при пуске с космодрома Восточный будет тяжело обеспечить работы по спасению экипажа. Особенно, если трудности возникнут на этапе отделения второй или третьей ступени, когда корабль уже будет над Тихим океаном.

В случае аварии, корабль спасётся благодаря включению собственных двигателей и довыведения на орбиту, а не благодаря точной посадке.

- С тем, чтобы сделать виток-два, прицелиться и сесть в том месте, где посадка будет безопасной. Это совершенно новая схема спасения экипажа, - отметил глава "Роскосмоса".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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