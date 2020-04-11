В России разработают два варианта нового пилотируемого корабля «Орел»

История создания нового российского пилотируемого корабля витиевата, как горный серпантин. Еще в начале 2000-х в ракетно-космической корпорации «Энергия» принялись за создание нового пилотируемого корабля. Он должен был заменить «Союзы», начинавшие летать еще в конце 60-х.

Проект был красив и необычен. Птичка-«Клипер» с двумя загнутыми на концах крыльями напоминал укороченный и округливший «Буран». Крылышки, позволяли спускаемый аппарат возвращать на землю как обычный самолет. И потом отправлять на орбиту повторно.

Модель корабля «Клипер». Фото: Wikipedia

Впечатляющий макет «Клипера» возили по выставкам. Но этими несамостоятельным полетами история проекта и закончилась. Тогдашнее руководство «Роскосмоса» посчитало, что «Клипер» не соответствует условиям объявленного агентством конкурса на разработку нового корабля. «Птичку» припарковали в музее «Энергии».

В 2009-м «Роскосмос» объявил новый конкурс. Поначалу проект назывался «Перспективная пилотируемая транспортная система «Русь». И это было логично: параллельно должен был разрабатываться и новый корабль, и ракета под него – та самая «Русь». Кораблем занимались все в той же корпорации «Энергия». А «Русь» проектировали в Самаре в ЦСКБ «Прогресс» - там, где рождаются ракеты «Союз».

Макет пилотируемого транспортного корабля (ПТК) в 2015 году.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В уже достаточно продолжительной истории космонавтики пилотируемый корабль всегда проектировали под ракету. Гагаринский «Восток» - под P-7, «Союзы» - под модернизированную «семерку», она же ракета «Союз», лунные корабли СССР – под сверхтяжелую ракету H-1, американские «Аполлоны» - под Сатурн-5. И сейчас корабль для астронавтов Crew Dragon Илона Маска полетит на уже много раз проверенной ракете Falcon 9. А Boeing свой Starliner разработал под ракету Atlas V (кстати, в ней используются российские двигатели РД-180).

Но у нас в начале 2010-х после очередной «оптимизации» космического бюджета разработку ракеты «Русь» остановили. Новый космический корабль остался без носителя.

Каких только предложений я за последние годы не слышал.

- «Посадим» корабль на новую ракету «Ангара»!

- Нет, на «Ангару» «сажать» нельзя, если произойдет авария корабля мы его ни в якутской тундре, ни в Тихом океане потом не отыщем! Давайте на «Союз-5»!

- Нет, «Союз-5» не подходит – он будет стартовать с Байконура, а привязывать национальную пилотируемую программу к территории Казахстана на многие годы – недальновидно!

В сборочном цеху ракет "Ангара" в ГКНПЦ им. Хруничева. Фото предоставлено пресс-службой "Роскосмоса".

Еще лет пять назад я приезжал в РКК «Энергия» и даже «примерял» новый корабль. Посидел в прототипе кресла в полетном скафандре. Но я понимал конструкторов и испытателей – как разрабатывать такую сложную систему, когда не понятно, когда она полетит в космос? И, главное, на чем? Ведь к ракете, которая повезет пилотируемый корабль, требования очень придирчивые, гораздо более жесткие, чем к обычной грузовой.

И вот, наконец, совсем недавно в «Роскосмосе» я услышал понятную и логичную схему – как, когда, на чем будут летать новые российские космонавты.

«Союзы» - еще на десять лет

- Как известно, электрическая лампочка появилась не в результате модернизации свечи, - объясняет гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. – Конечно, можно долго-долго что-то модернизировать. Но в конце концов все же наступает предел таких улучшений. Инженеры считают, что модернизаций может быть три, максимум четыре. Потому что постоянная модернизация пусть проверенного, но морально изжившего изделия, приводит к тому, что вы убиваете что-то новое.

- Это вы про корабли «Союз»?

- «Союз» - великолепная и до сих пор современная машина. И она будет способна отслужить еще семь-восемь, даже десять лет. Самое главное, что ценится в космонавтике – статистика безопасности. С «Союзом» были три аварии. Причем, они происходили на разных этапах подъема. 1983-й. Взрыв на старте. Экипаж – Титов и Стрекалов остались живы и потом летали в космос. Авария позапрошлого года уже на другой высоте, после разделения первой и второй ступеней. Космонавты спасены. Овчинин и Хейг потом отработали свои вахты на орбите. А в 1975-м не произошло разделение третьей ступени. Корабль рухнул в горах Алтая. Космонавты Лазарев и Макаров остались живы, работали на орбите в следующих экипажах. Эти немногочисленные случаи только подтверждают, что статистика безопасности по пилотируемым кораблям «Союз» замечательная. Это самая безопасная в мире космическая «лошадка».

Тем не менее, мы понимаем – скоро появятся американские корабли. И они со временем составят нам конкуренцию за счет того, что в их кораблях может быть больше кресел.

В кабинете Дмитрия Рогозина стоит экран, на котором в режиме реального времени показано как идет стройка стартовой позиции под "Ангару" на космодроме Восточный.Фото: Александр МИЛКУС

Еще одно мое соображение: нужно воспитать класс молодых инженеров, конструкторов, которые будут своими руками не модернизировать то, что было создано до них, а придумывать что-то новое. Поэтому нам обязательно нужно двигаться вперед.

Чехарда с исполнителями

Из-за того, что была чехарда с исполнителями разных проектов, логика создания новой космической техники у нас в прежние времена не всегда соблюдалась.

- У нас один занимался кораблем, другой - ракетой, третий - космодромом. И у всех разные сроки создания. В итоге мы либо создаем ракету, и она будет ждать корабль. Или создаем корабль, и он будет ждать ракету, - объясняет Дмитрий Олегович.

Перспективную транспортную систему (для нас, людей не технических, можно ее просто называть – новый космический корабль) РКК «Энергия» должна создать, закончив наземные испытания, к 2023 году. Но будет ли готова ракета «Союз-5», на которую поначалу собирались «посадить» космический корабль и доставлять экипажи на МКС? Работы по подготовке старта под нее на Байконуре еще не начаты. Да и сама ракета пока только в эскизах.

Руководители "Роскосмоса", генеральный директор РКК "Энергия" Николай Севастьянов и космонавт Александр Калери изучают компоновку нового корабля. Фото предоставлено пресс-службой "Роскосмоса".

- Корабль «Орел», который сейчас разрабатывается, не является конкурентом ни Starliner Boeing, ни Crew Dragon Маска – это корабли для ближнего космоса. Наш «Орел» - конкурент «Ориону». Это третий корабль, разрабатываемый американцами. Он нужен для полетов за пределы геомагнитного пояса земли, - объясняет Дмитрий Олегович. - Он способен работать в условиях повышенной радиации, на второй космической скорости. Это большая, мощная машина, с гигантским запасом топлива.

У нас для ближнего космоса сейчас есть «Союз», а для дальнего мы делаем «Орел». Возникает вопрос – на базе чего делать корабль, который придет на смену «Союзу»? Здесь развилка: либо вернуться к кораблю с крылышками («Клипер» - А.М.). Либо сделать облегченную модификацию «Орла». Заточенную под обеспечение полетов на МКС или к будущей российской орбитальной станции.

Рогозин объясняет – к 2023-му году будет уже наработала статистика полетов новой российской ракеты «Ангара». В этом году должна полететь первая ракета. Со следующего года будет по два пуска в год, потом по три, потом – по четыре. А как раз с 2023-го года должно быть налажено серийное производство ракет «Ангара» в Омске.

По грузоподъемности «Ангара», точнее ее пилотируемая модификация «Ангара 5П» - может поднимать «Орел» на орбиту выведения к МКС.

Легкая версия и тяжелая

- Суть моего предложения такая. РКК «Энергия» синхронно выполняет работы по разработке двух версий «Орла» - тяжелой (дальний космос) и облегченной (на низкую орбиту). Техзадание «Роскосмосом» уже разрабатывается и будет передано исполнителю, - объясняет глава «Роскосмоса».

Особенность «легкой» версии корабля в том, что запас топлива у него будет примерной такой же, как и у «тяжелой» версии. Зачем?

На самом деле действительно тяжело обеспечить спасательные работы корабля с космонавтами в случае аварии ракеты при пуске с космодрома Восточный. Особенно в случае авария второй и третей ступеней, когда корабль будет находиться над Тихим океаном.

- Поэтому спасение корабля будет осуществлено не за счет точной посадки в определенном месте, а за счет включения его собственных двигателей и довыведения его на орбиту. Не на целевую, а на витковую, - объясняет Рогозин. - С тем, чтобы сделать виток-два, прицелиться и сесть в том месте, где посадка будет безопасной. Это совершенно новая схема спасения экипажа.

Так полетим!

Итак, российская пилотируемая космонавтика, наконец, получает понятные ориентиры. К 2023 году в России должны начаться испытания пилотируемой ракеты «Ангара - А5П». И в это же время – корабля «Орел» в версии для доставки космонавтов на орбиту Международной космической станции.

В это же время «Орел» будет «нагружаться» до тяжелой версии под полеты к Луне. Новый корабль может доставить на станцию четырех человек. Но при необходимости можно ставить и шесть кресел. Параллельно идет создание сверхтяжелой ракеты, которая отправит наш лунный корабль к спутнику Земли.