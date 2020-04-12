12 Апр 2020 2020-04-12T12:07:27+03:00

Оперштаб: 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Всего в России covid-19 заразились более 15 тысяч человек

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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа сообщил возраст новых заболевших. Среди них почти 85% инфицированных младше 65 лет.

Впервые в России за сутки врачи зарегистрировали более 2 тысяч новых случаев заболевания в разных регионах. В Москве covid-19 выявили у 1 306 человек, всего коронавирусных пациентов в столице 10 158 человек.

Возраст новых заболевших:

45% - от 18 до 45 лет;

36% - от 46 до 65 лет;

10,5% - от 66 до 80 лет;

5% - старше 80 лет;

3,5% - дети.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU