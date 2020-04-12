Оперштаб: 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 лет
Всего в России covid-19 заразились более 15 тысяч человек
Оперштаб: 85% новых заболевших коронавирусом в Москве младше 65 летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса нового типа сообщил возраст новых заболевших. Среди них почти 85% инфицированных младше 65 лет.
Впервые в России за сутки врачи зарегистрировали более 2 тысяч новых случаев заболевания в разных регионах. В Москве covid-19 выявили у 1 306 человек, всего коронавирусных пациентов в столице 10 158 человек.
Возраст новых заболевших:
45% - от 18 до 45 лет;
36% - от 46 до 65 лет;
10,5% - от 66 до 80 лет;
5% - старше 80 лет;
3,5% - дети.
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ИСТОЧНИК KP.RU