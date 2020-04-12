2020-04-12T13:38:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от коронавируса

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко
Юлия КЕКОВА
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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов тому, кто создаст вакцины от коронавируса.

- Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство от COVID-19, то получит миллион долларов, - рассказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшков в интервью изданию "Левый берег".

Эту сумму он назвал минимальной и добавил, что из какого фонда планируется выплата, пока неизветсно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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