Зеленский пообещал миллион долларов создателю вакцины от коронавируса

12 Апр 2020 2020-04-12T13:38:26+03:00

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Украинский президент Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов тому, кто создаст вакцины от коронавируса.

- Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство от COVID-19, то получит миллион долларов, - рассказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач страны Виктор Ляшков в интервью изданию "Левый берег".

Эту сумму он назвал минимальной и добавил, что из какого фонда планируется выплата, пока неизветсно.

ИСТОЧНИК KP.RU