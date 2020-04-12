2020-04-12T15:56:45+03:00
Звезды

Состояние здоровья Александра Васильева: телеведущий в Коммунарке проходит лечение пневмонии, уже ждет выписки через неделю

Врачи сообщили историку моды, что у него крепкий организм
Ирина ВИКТОРОВА
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Александр Васильев. Фото: Гавриил Григоров/ТАССАлександр Васильев. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС
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В понедельник мы увидим выпуски программы «Модный приговор» с Александром Васильевым и его коллегами – Юлией Барановской и Екатериной Гордон. Все выпуски до конца апреля уже сняты. Александр Васильев в марте путешествовал в Португалию, после чего отбыл дома положенный карантин. Васильев с Надеждой Бабкиной в «Модном приговоре» не снимался (его подменял Николай Цискаридзе, у которого, кстати тест на коронавирус отрицательный). Но Васильев виделся с Надеждой Бабкиной 31 марта.

А 5 апреля у 61-летнего историка моды начался кашель, стала подниматься температура 37, 5 – 38. Александр Васильев лечился самостоятельно – чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. О своих симптомах Васильев сообщил коллеге Арине Шараповой, которая позвонила главному теледоктору страны Елене Малышевой. Елена Васильевна вызвала Васильеву «Скорую помощь». Несмотря на то, что историк моды отказывался от госпитализации, доктор «Скорой» настоял на том, что нужно ехать в больницу. Так Александр Васильев оказался в Коммунарке.

О своем самочувствии и госпитализации Васильев рассказал в социальных сетях: «Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день».

Александр Александрович сообщил, что идет на поправку: «Температура у меня 36, 6. Обещают отпустить домой через пять – семь дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал шесть. Насыщение кислородом 98% из возможных 100».

Александр Васильев настроен на выздоровление решительно: он работает за компьютером в палате, и уже планирует новые съемки – после полного выздоровления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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