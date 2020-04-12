Александр Васильев из Коммунарки: «Спасибо Елене Малышевой – я в чистой и светлой палате. Обещают отпустить домой через 7 дней»

Сайт kp.ru дозвонился Александру Васильеву, который сообщил: «Температура в норме, прохожу лечение». Так как звонков поступило много, ведущий «Модного приговора», историк моды Александр Васильев рассказал подробнее на своей странице в соцсетях, что случилось и как он оказался на лечении в Коммунарке.

61-летний историк моды сообщил: «5 апреля я стал кашлять и постепенно поднималась невысокая температура: 37, 5 – 38. Я усиленно лечился бабушкиными методами - чай, лимон, имбирь, сода, настойка женьшеня. Увы, не помогло. Моим спасителем стала Арина Шарапова. Узнав о моих симптомах сухого кашля, позвонила Елене Малышевой, которая и вызвала Скорую помощь».

Александр Васильев общается с друзьями и коллегами по телефону, работает на компьютере, и надеется на скорую выписку домой.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Врачи «Скорой» измерили у Васильева температуру и давление, а также взяли тест на коронавирус. Результатов пока нет. Александр Александрович просил его не госпитализировать: «Не смотря на просьбы, меня не госпитализировать, по принципу: дома стены лечат, увезли в «Коммунарку». Это огромная, светлая и очень чистая больница, прекрасно оборудованная. В приемном покое, как я ни маскировался, меня узнали, тут же взяли анализы и, отсканировав мои легкие, обнаружили двухстороннее воспаление легких. Спасибо Елене Малышевой, я в чистой и светлой палате, с хорошим «самолетным» пятиразовым питанием, капельницами по утрам, анализами и таблетками целый день».

Васильев говорит, что больных очень много, но врачи справляютсяФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Васильев говорит, что больных очень много, но врачи справляются: «Температура у меня 36, 6. Обещают отпустить домой через 5-7 дней. Я верю! Говорят, что у меня крепкий организм, анализ на сахар показал 6. насыщение кислородом 98% из возможных 100».

Александр Васильев общается с друзьями и коллегами по телефону, работает на компьютере, и надеется на скорую выписку домой.

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