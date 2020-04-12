Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года
Министр энергетики России Александр Новак считает, что кризисная ситуация на мировом нефтяном рынке может затянуться до конца 2020 года. Об этом он сказал в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".
Причиной кризиса стала пандемия коронавируса, распространение заболевания практически по всему миру привело к падению спроса на топливо - страны отменяют авиарейсы. В марте представители нефтедобывающих стран пытались договориться о сокращении добычи, но тогда условия устроили не всех, сделка распалась, что привело к 30 процентному падению цен на нефть. В апреле переговоры по соглашению ОПЕК продолжились.
- Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае,- сказал российский министр.
В Кремле считают, что если соглашение ОПЕК не будет подписано, но на рынке может возникнуть "ценовой хаос".
ИСТОЧНИК KP.RU