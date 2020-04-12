Новак прогнозирует кризис на мировом нефтяном рынке до конца года

12 Апр 2020 2020-04-12T19:06:41+03:00

Министр считает, что приходить в норму после резкого падения цен мировой рынок нефти будет долго Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Министр энергетики России Александр Новак считает, что кризисная ситуация на мировом нефтяном рынке может затянуться до конца 2020 года. Об этом он сказал в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1".

Причиной кризиса стала пандемия коронавируса, распространение заболевания практически по всему миру привело к падению спроса на топливо - страны отменяют авиарейсы. В марте представители нефтедобывающих стран пытались договориться о сокращении добычи, но тогда условия устроили не всех, сделка распалась, что привело к 30 процентному падению цен на нефть. В апреле переговоры по соглашению ОПЕК продолжились.

- Я думаю, что мы будем достаточно долго выходить из той ситуации, которая складывается сегодня на нефтяном рынке. Как минимум до конца этого года в лучшем случае,- сказал российский министр.

В Кремле считают, что если соглашение ОПЕК не будет подписано, но на рынке может возникнуть "ценовой хаос".

ИСТОЧНИК KP.RU