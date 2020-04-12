В Кремле предсказали ценовой хаос без сделки ОПЕК по сокращению добычи нефти

12 Апр 2020 2020-04-12T17:36:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кремле считают сделку стран-участниц соглашения ОПЕК по сокращению добычи нефти необходимой. Без договоренностей между странами может возникнуть ценовой хаос, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Напомним, переговоры на эту тему проходили в марте. Тогда договориться не удалось, сделка распалась, а мировые цены на нефть упали на 30 процентов. Только спустя месяц представители стран вновь сели "за стол переговоров". 9 апреля простив сокращения добычи выступила Мексика. Подписать договор вновь не удалось, но вскоре президент Мексики заявил, что согласовать цифры удалось, он провел дополнительные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

- Если в итоге не будет этой сделки, то мировая экономика будет на пороге неуправляемого хаоса с ценами на энергоносители,- сказал в эфире передачи «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» Дмитрий Песков.

От соглашения зависят не только страны-участницы ОПЕК. В США под угрозой банкротства из-за нестабильности на нефтяном рынке могут оказаться компании по добыче сланцевой нефти, где трудятся, как сообщил Дмитрий Песков, около 10 миллионов человек.

ИСТОЧНИК KP.RU