В Москве тушат крупный пожар в жилом доме, эвакуированы более 100 человек

13 Апр 2020 2020-04-13T05:44:03+03:00

Чтобы справиться с огнем в здании на Ленинском проспекте, МЧС собирается применить авиацию [видео]

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В ночь на понедельник, 13 апреля, в одном из жилых домов на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул крупный пожар, сотрудники МЧС собираются задействовать авиацию. По данным спасателей, огнем охвачена площадь в две тысячи квадратных метров.

К этому часу из горящего здания эвакуированы более 100 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, уточнив, что для спасенных жильцов подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы «Корстон».

Пожар произошел в многоэтажке, расположенной по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Сообщается, что возгорание началось в квартире на восьмом этаже дома, где также находится ряд организаций, среди которых – детский сад и администрация Гагаринского района столицы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/772679" frameborder="0"></iframe> Пожар в доме на Ленинском проспекте в Москве.

Между тем, источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что из горящего дома пожарные вывели как минимум 120 человек.

«К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», - приводит агентство слова своего собеседника.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сайт kp.ru следит за ситуацией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/772680" frameborder="0"></iframe> На Ленинском проспекте в Москве крупный пожар в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU