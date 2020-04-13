2020-04-13T05:44:03+03:00
Происшествия

В Москве тушат крупный пожар в жилом доме, эвакуированы более 100 человек

Чтобы справиться с огнем в здании на Ленинском проспекте, МЧС собирается применить авиацию [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Фото очевидцевФото очевидцев
Изменить размер текста:

В ночь на понедельник, 13 апреля, в одном из жилых домов на Ленинском проспекте в Москве вспыхнул крупный пожар, сотрудники МЧС собираются задействовать авиацию. По данным спасателей, огнем охвачена площадь в две тысячи квадратных метров.

К этому часу из горящего здания эвакуированы более 100 человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, уточнив, что для спасенных жильцов подготовлен пункт временного размещения на базе гостиницы «Корстон».

Пожар произошел в многоэтажке, расположенной по адресу: Ленинский проспект, 62/1. Сообщается, что возгорание началось в квартире на восьмом этаже дома, где также находится ряд организаций, среди которых – детский сад и администрация Гагаринского района столицы.

Пожар в доме на Ленинском проспекте в Москве.

Между тем, источник в экстренных службах города рассказал ТАСС, что из горящего дома пожарные вывели как минимум 120 человек.

«К настоящему моменту эвакуированы не менее 120 человек. Среди тех, кого вывели из здания, один человек который находится на карантине в связи с коронавирусной инфекцией», - приводит агентство слова своего собеседника.

Информации о пострадавших пока не поступало. Сайт kp.ru следит за ситуацией.

На Ленинском проспекте в Москве крупный пожар в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жертвами торнадо и бурь в штате Миссисипи стали шесть человек
Появилось видео с места пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве
В Москве тушат крупный пожар в жилом доме, эвакуированы более 100 человек
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 550 тысяч
97-летняя бразильянка успешно излечилась от коронавируса
Всемирный банк: в 2020 году ВВП Латинской Америки сократиться на 4,6%
«Это антикризисная мера»: Новак объяснил запрет на ввоз в Россию дешёвого бензина
Из-за коронавируса экономика Великобритании может сократиться на треть
Японские врачи назвали препарат, способный блокировать размножение коронавируса
Мадуро надеется на скорое восстановление стабильности нефтяного рынка после сделки ОПЕК+
Россиян вывезут из Израиля на Родину 20 апреля
Косачев: В странах ЕС ходит много фейков о ситуации с коронавирусом в России
Цена нефти Brent после сделки ОПЕК+ подросла на 2,45% – до $32,25
В США в качестве защитных масок стали использовать крышки от кастрюль