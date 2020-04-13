2020-04-13T09:04:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 13 апреля 2020: прирост новых заболевших замедлился

Рассказываем последние новости о коронавирусе в Италии на 13 апреля 2020 года [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 13 апреля 2020: общее число заболевших уже более 156 тысячКоронавирус в Италии, последние новости на 13 апреля 2020: общее число заболевших уже более 156 тысячФото: REUTERS
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Италия находится на третьем месте в мире по распространению COVID-19. На первом месте - США, где общее число заболевших перешло за отметку в 557 тысяч. На втором - Испания, где выявили больше 166 тысяч зараженных.

По последним новостям о ситуации с коронавирусом в Италии на 13 апреля 2020 года, общее число заболевших там достигло 156 363, скончались 19 899, а выздоровели - 34 211 человек.

Эпидемия в стране началась еще в середине февраля. Сначала болели в основном на севере Италии, но затем инфекция распространилась на всю территорию страны. Все больницы оказались переполнены, обнаружилась нехватка средств защиты, медицинского оборудования и, самое главное, свободных рук. Врачи, медсестры и фельдшеры сутками спасают пациентов, заражаясь при этом сами. Заболели уже 10 тысяч медиков, 100 из них скончались.

Некоторые другие страны помогают Италии как могут: посылают грузы с гуманитарной помощью, отправляют своих специалистов на подмогу местным медикам.

Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в Италии на 13 апреля 2020 года, накануне стало известно о замедлении прироста зараженных инфекцией. За 48 часов зафиксировали 4092 случая заболевания. Это самый маленький суточный показатель, начиная с 19 марта. Кроме того, снижается и число смертей от инфекции. Но официального подтверждения того, что пик заболеваемости в стране пройден, пока нет.

Но, конечно, в стране продолжают действовать ограничительные меры - режим ЧС введен до 31 июля. В Италии закрыты все кинотеатры, кафе, бары, салоны красоты, ночные клубы. Выходить из дома можно только в случае необходимости - выгулять собаку или купить продукты. За нарушение карантинных мер грозит большой штраф.

Полиция Бергамо доставляет урны с прахом умерших от COVID-19 их семьям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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