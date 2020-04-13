Коронавирус в США, последние новости на 13 апреля 2020: общее число зараженных превысило 550 тысяч
Последние новости о ситуации с коронавирусом в США на 13 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных - 557 571, скончались от инфекции уже 22 108 человек. Выздоровели - 41 831 человек.
Во всех штатах введен режим ЧС, который дает право местным властям получать средства на борьбу с вирусом от федеральных властей, а также привлечь бойцов Национальной гвардии. Также в США действуют ограничительные меры: закрыты все заведения общепита, развлекательные и спортивные центры, американцы обязаны сохранять социальную дистанцию, а выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.
В стране дефицит средств защиты от вируса, в том числе медицинских масок и антисептика. Его даже будут изготавливать на фабриках по производству алкоголя. Кроме того, в штатах не хватает аппаратов ИВЛ. Партия из ста тысяч будет готова только в июне.
Самая тяжелая обстановка сейчас в Вашингтоне и Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп сначала даже хотел закрыть города, чтобы сдержать распространение инфекции, но позже отказался от этой идеи.
Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в США на 13 апреля 2020 года, американские блоггеры придумали новый способ защиты от инфекции ... - крышки от кастрюль. Нужно надеть капюшон, крепко его завязать и закрепить перед лицом крышку. Но специалисты скептически отнеслись к этой идее - если отверстий в крышке нет, стекло запотеет, а если есть, то вирусам и бактериям откроется доступ к системе дыхания.
Cобор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за пандемии коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU
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