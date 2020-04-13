Коронавирус в США, последние новости на 13 апреля 2020: общее число зараженных превысило 550 тысяч

13 Апр 2020 2020-04-13T08:37:47+03:00

Коронавирус в США, последние новости на 13 апреля 2020: от инфекции скончались более 20 тысяч человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы представляем последние новости о коронавирусе в США на 13 апреля 2020 года [видео]

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в США на 13 апреля 2020 года таковы: общее число зараженных - 557 571, скончались от инфекции уже 22 108 человек. Выздоровели - 41 831 человек.

Во всех штатах введен режим ЧС, который дает право местным властям получать средства на борьбу с вирусом от федеральных властей, а также привлечь бойцов Национальной гвардии. Также в США действуют ограничительные меры: закрыты все заведения общепита, развлекательные и спортивные центры, американцы обязаны сохранять социальную дистанцию, а выходить из дома можно только в случае крайней необходимости.

В стране дефицит средств защиты от вируса, в том числе медицинских масок и антисептика. Его даже будут изготавливать на фабриках по производству алкоголя. Кроме того, в штатах не хватает аппаратов ИВЛ. Партия из ста тысяч будет готова только в июне.

Самая тяжелая обстановка сейчас в Вашингтоне и Нью-Йорке. Президент США Дональд Трамп сначала даже хотел закрыть города, чтобы сдержать распространение инфекции, но позже отказался от этой идеи.

Если говорить о последних новостях о ситуации с коронавирусом в США на 13 апреля 2020 года, американские блоггеры придумали новый способ защиты от инфекции ... - крышки от кастрюль. Нужно надеть капюшон, крепко его завязать и закрепить перед лицом крышку. Но специалисты скептически отнеслись к этой идее - если отверстий в крышке нет, стекло запотеет, а если есть, то вирусам и бактериям откроется доступ к системе дыхания.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771730" frameborder="0"></iframe> Cобор Нью-Йорка станет полевым госпиталем из-за пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU