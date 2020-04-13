Система выдачи цифровых пропусков отбила ряд хакерских атак

13 Апр 2020 2020-04-13T10:37:21+03:00

В Москве выдали уже почти 698 тысяч рабочих пропусков

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Система выдачи цифровых пропусков для передвижения на территории Москвы и Московской области подверглась активным хакерским атакам, в том числе из-за рубежа, но их удалось отбить. Об этом сообщили в Оперативном штабе столицы.

«Мы фиксируем бот-атаку на сервера mos.ru, в том числе из-за рубежа. Расследованием источников и причин атаки будут заниматься правоохранительные органы», - говорится в сообщении Оперштаба.

Отмечается, что по состоянию на 10:00 утра 13 апреля, поданы 702 344 заявления на выдачу пропуска для передвижения по Москве, из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

В Оперштабе предупреждают, что в связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ответа.

Напомним, накануне мэр столицы Сергей Собянин заявил о необходимости ввести специальные цифровые пропуска для контроля за передвижением москвичей в период самоизоляции. Наличие таких пропусков станет обязательным со среды, 15 апреля, при поездках по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах.

Ранее сайт kp.ru подробно рассказал, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить: при оформлении заявки используйте домен nedoma.mos.ru или позвоните по телефону +7 (495) 777-77-77, а также отправить смс на номер 7377.

ИСТОЧНИК KP.RU