В Москве начали оформлять спецпропуска для поездок на транспорте

13 Апр 2020 2020-04-13T01:25:10+03:00

В период самоизоляции в Москве ввели специальные цифровые пропуска для контроля за передвижением горожан Фото: Михаил ФРОЛОВ

Изменить размер текста: A A

С понедельника, 13 апреля, москвичи могут начать оформлять электронные пропуски, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным для поездок на транспорте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции в столице ввели специальные цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спецпропуска в Москве: самое главное, что вам нужно о них знать

Пешеходам спецпропуска оформлять пока не нужно, но это не означает, что режим самоизоляции в Москве сняли (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU