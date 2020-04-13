2020-04-13T01:25:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве начали оформлять спецпропуска для поездок на транспорте

Наличие цифровых пропусков с 15 апреля станет обязательным
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В период самоизоляции в Москве ввели специальные цифровые пропуска для контроля за передвижением горожанВ период самоизоляции в Москве ввели специальные цифровые пропуска для контроля за передвижением горожанФото: Михаил ФРОЛОВ
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С понедельника, 13 апреля, москвичи могут начать оформлять электронные пропуски, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным для поездок на транспорте.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции в столице ввели специальные цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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