В Москве начали оформлять спецпропуска для поездок на транспорте
С понедельника, 13 апреля, москвичи могут начать оформлять электронные пропуски, наличие которых со среды, 15 апреля, станет обязательным для поездок на транспорте.
Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне для контроля за передвижением граждан в период самоизоляции в столице ввели специальные цифровые пропуска для поездок по Москве и Московской области как на общественном транспорте, так и на личных автомобилях, мотоциклах или скутерах. «Комсомолка» рассказывала, что представляют собой такие спецпропуска и как их получить.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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