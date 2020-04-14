Повседневные расходы жителей России в марте стали самыми высокими за историю наблюдений

14 Апр 2020 2020-04-14T12:17:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Повседневные расходы жителей России в марте текущего года стали самыми высокими за всю историю наблюдения по определенным показателям: реальные расходы без учета инфляции за месяц выросли на 14%, свидетельствуют данные, полученные экспертами «Ромира».

В марте текущего года жители государства продолжили наращивать расходную часть своего бюджета. Рост расходов по сравнению с позапрошлым месяцев увеличился более чем на 15 процентов. Траты россиян, таким образом, превзошли даже показатели декабря, которые традиционно являются самыми высокими в любом году.

По итогам прошлого года расходы населения выросли на 10 процентов, хотя очищенные от инфляции траты, несмотря на их высокий уровень, так и не превысили уровень расходов в декабре 2015 года – тогда они составляли 125%.

Специалисты уточнили, что рост повседневных расходов наблюдается во всех регионах страны. Самый большой рост зафиксировали в Северо-Западном ФО (+27,8%), а также в Южном и Северо-Кавказском ФО (+20,1%).

ИСТОЧНИК KP.RU