2020-04-14T12:49:44+03:00
Экономика

До чего гречка довела: расходы россиян в марте побили все рекорды

На закупки «из-за коронавируса» наши граждане потратили больше, чем на подготовку к Новому году
Елена ОДИНЦОВА
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На закупки «из-за коронавируса» наши граждане потратили больше, чем на подготовку к Новому годуНа закупки «из-за коронавируса» наши граждане потратили больше, чем на подготовку к Новому годуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Повседневные расходы россиян в марте в сравнении с февралем выросли на 15,1%. А в сравнении с мартом прошлого года — на 13,2%. По данным исследовательского холдинга «Ромир», траты на товары повседневного спроса за прошедший месяц — вообще рекордные за все время ведения статистики. Они оказались даже выше обычных декабрьских расходов, когда люди традиционно закупаются к Новому году.

Усиленно затаривались, по данным статистиков, все — и бедные, и богатые. У граждан с высокими и низкими доходами расходы, в сравнении с февралем, выросли примерно одинаково — на 16,8%. Середнячки проявили больше выдержки — у них траты увеличились всего на 10,8%.

Фото: romir.ru

Фото: romir.ru

На середину марта как раз пришелся самый пик вызванного коронавирусом магазинного ажиотажа — с полок сетевых супермаркетов сметали крупы, консервы и туалетную бумагу. Причем в оптовых количествах. Затем страсти немного улеглись, благо гречка и туалетная бумага вновь благополучно появились на полках.

Фото: romir.ru

Фото: romir.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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